Real Sociedad, questione di ore per Zakharyan: affare da 12 milioni più bonus

Arsen Zakharyan è vicino a diventare un nuovo calciatore della Real Sociedad. Il 20enne centrocampista non è stato schierato dalla Dinamo Mosca nel match che i russi hanno appena giocato contro il Baltika e dovrebbe arrivare a breve a San Sebastián. Un affare da circa 12 milioni di euro più bonus, riporta Marca. Imanol Alguacil potrebbe già contare su di lui per la seconda partita di campionato,, in programma sabato 19 alle 17:00 contro il Celta Vigo.