Inter, abbonamenti sold-out: apre la lista d’attesa per la stagione 2024/25

Inter, esaurite le disponibilità di abbonamenti consumer per la stagione 2023/24. La società ha comunicato il sold-out che è arrivato in una manciata di ore. Come ormai da tradizione però, apre nuovamente la lista d’attesa per la stagione 2024/25 che si rivolge ai tifosi non abbonati che vogliono assicurarsi da subito un posto in prima fila nell’acquisto di abbonamenti. L’iscrizione è aperta su inter.it/abbonamenti fino alla mezzanotte di lunedì 24 luglio ed è riservata ai soli titolari di tessera “Siamo Noi”.