In una partita dai mille volti, la Juventus segna nel finale e supera l’Inter. Decisivo Adzic, con un gran tiro dalla distanza al 91′.

Non una partita che si vede tutti i giorni quella andata in scena qualche ora fa. La Juventus di Igor Tudor ha sconfitto l’Inter di Chivu con il clamoroso punteggio di 4-3, andando vicino al punteggio di 4-4 del match dello scorso anno a San Siro.

La partita ha avuto tante sfaccettature, con i bianconeri andati in vantaggio due volte e rimontati altrettante. Poi il gol del vantaggio di Marcus Thuram e, successivamente, il pareggio del fratello Khephren. Nel finale, il talento montenegrino Adzic, a sugellare il definitivo 4-3.

Serie A, la Juventus resta a punteggio pieno: Inter a due ko consecutivi

Se i bianconeri sono al terzo successo su tre partite in Serie A, l’Inter di Chivu deve già affrontare una lieve crisi già dopo 270′ giocati. I ko di stasera e con l’Udinese prima della sosta, devono essere superati al più presto prima che i malumori interni ed esterni prendano il sopravvento.

Fino all’82’, però, i nerazzurri avevano ben fatto e stavano conducendo la partita per 3-2. In 10′, però, tutto è cambiato, in una situazione che da vantaggio si è trasformata di svantaggio. La sensazione è che l’Inter abbia perso le sicurezze del passato, e che debba però riottenerle nel più breve tempo possibile.

Il campionato è appena iniziato, ma i nerazzurri non possono permettersi di lasciare altri punti per strada. La Juventus, invece, continua a cavalcare l’entusiasmo delle vittorie, cercando ora di fare bene all’esordio in Champions League contro il Borussia Dortmund.