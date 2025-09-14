Mondiali di atletica 2025: Tamberi non ce la fa a Tokyo e viene eliminata in semifinale, niente ultimo round per l’azzurro.

Giornata amara per il salto in alto sponda azzurra, o per lo meno sicuramente per Gianmarco Tamberi che non è riuscito ad agganciare la finale a Tokyo. Il campione in carica del mondiale ha sbagliato tutti e tre i tentativi ed è stato eliminato in semifinale.

Mondiali di atletica: Tamberi eliminato in semifinale

Gianmarco Tamberi- nella seconda giornata della competizione – non è riuscito quindi a superare la fase delle qualificazioni del salto in alto ai Mondiali di atletica a Tokyo. L’atleta non è purtroppo arrivato in Giappone nel migliore dei modi e non è perciò riuscito purtroppo a ripetersi. Per tre volte consecutive, quindi, non è riuscito a superare la quota di 2.21.

La fasciatura sulla gamba non ha fatto sperare nulla di buono e le mani nei capelli dopo l’eliminazione ha reso l’idea del momento mentale dell’azzurro. La delusione è inevitabilmente enorme per il campione italiano del salto in alto.