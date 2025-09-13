Il Napoli domina per gran parte della partita e resiste all’ondata finale della Fiorentina che accorcia con Ranieri. 1-3 al Franchi.

Il Napoli non sbaglia. Gli Azzurri battono la Fiorentina di Stefano Pioli al Franchi, ottenendo degli importanti tre punti riottenendo la vetta occupata temporaneamente in solitaria dalla Juventus.

La squadra di Antonio Conte ha ottenuto così 9 punti, riuscendo a superare Sassuolo, Cagliari e, stasera, la Viola. A segnare nei partenopei De Bruyne e i gol all’esordio di Hojlund e Beukema.

Serie A, il Napoli domina, gestisce e resiste nel finale: 3-1 contro la Fiorentina

Il 3-0 ha abbattuto tecnicamente e psicologicamente per gran parte della partita la Fiorentina, che non è riuscita per diverso tempo a sbloccarsi, creando anche poche reali occasioni da gol.

Anzi, in realtà, nonostante i tre gol subiti, la Fiorentina deve anche molto a De Gea. Il portiere, più volte decisivo la scorsa stagione, ha sfoggiato l’ennesima prestazione da top, incassando poi incolpevolmente tre reti.

Nel finale il gol del capitano Ranieri ha acceso i padroni di casa, che hanno poi trovato la via per impensierire gli avversari negli ultimi 10′. Napoli che ha subito e che ha rischiato di vedere riaperta la partita ma, alla fine, può esultare per la vittoria.