Nel GP di San Marino, nonostante tutto, non c’è stata – ancora una volta – storia: ha trionfato Marc Marquez, mentre Bagnaia è finito out.

Il weekend di MotoGP che è andato in scena a Misano ha stupito ancora una volta tutti gli appassionati. Nonostante la caduta nella giornata di sabato nel corso della Sprint, in gara è tornato ad essere il solito Marc Marquez. In questo modo lo spagnolo ha conquistato, di nuovo, il gradino più alto del podio ed è ora a un passo dal titolo di campione per questo Mondiale 2025.

MotoGP, a San Marino si conferma Marc Marquez: Bagnaia cade e finisce out

Marc Marquez ha conquistato, ancora una volta e anche nel GP di San Marino, il primo posto in gara. Secondo è arrivato un super Bezzecchi, mentre terzo ha chiuso il solito Alex Marquez. Marc potrà vincere il titolo già in gara in Giappone nel weekend del 26-28 settembre.

Al 4° posto ha chiuso Morbidelli, poi sono arrivati Di Giannantonio, Aldeguer e Marini. Niente da fare per Pecco Bagnaia che, mentre era settimo, è scivolato e caduto finendo così out insieme a Bastianini, Rins, Acosta, Vinales, Ogura e Mir.