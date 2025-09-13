La Serie A torna dopo la pausa per le nazionali. Alle ore 18.00 in scena il Derby d’Italia: le scelte di Tudor e Chivu per il big match

Dopo una settimana di pausa torna la Serie A con in programma il big match tra Juventus e Inter. I nerazzurri sfideranno i bianconeri all’Allianz Stadium oggi sabato 13 settembre alle ore 18.00.

La Vecchia Signora è attualmente in vetta al campionato con due vittorie su due, mentre l’Inter arriva a Torino con solo tre punti in classifica dopo l’imprevista sconfitta con l’Udinese: per questo motivo vuole riscattare l’ultima partita.

Nello scorso campionato il Derby d’Italia è finito con 4 punti per la Juventus. Gara d’andata giocata a San Siro con risultato 4-4, mentre quella di ritorno ha visto i bianconeri vincere all’Allianz Stadium per 1-0.

Juventus-Inter, le probabili formazioni

L’obiettivo è chiaro per entrambe le squadre: portare a casa i 3 punti della vittoria. Per questo motivo Igor Tudor e Cristian Chivu metteranno in campo il miglior undici possibile. Di seguito riportate le probabili formazioni

La Juventus ha valutato Conceicao e ha deciso di non convocarlo per il match, la scelta quindi ricade su Koopmeiners titolare al suo posto. In attacco è favorito, invece, Vlahovic dopo l’ottimo avvio di campionato. A sinistra si candida, invece, Mckennie per poter sostituire Cambiaso che è ancora squalificato.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, McKennie; Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor

Qualche dubbio di formazione anche per l’Inter di Chivu. Maglia da titolare per il nuovo arrivato Akanji per sostituire Pavard ceduto al Marsiglia, in campo con Acerbi e Bastoni. Confermatissimi Thuram e Lautaro, mentre al centrocampo dovrebbe toccare al più espero Mkhitaryan. Anche per Chivu una carta a sorpresa: Carlos Augusto a sinistra

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu

Derby d’Italia, dove vederlo?

La partita tra Juventus e Inter andrà in scena oggi alle ore 18.00

Il match sarà trasmesso in diretta e in streaming su DAZN.

La terna arbitrale è cosi composta:

Arbitro: Colombo

Assistenti: Peretti-Perrotti

IV Ufficiale: Bonacina

VAR: Mazzoleni-Abisso