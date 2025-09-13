Nella gara Sprint del Gran Premio di San Marino di MotoGP è Bezzecchi a conquistare il successo. Malissimo Marc Marquez e Pecco Bagnaia

La gara Sprint del sabato nel Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGP ha regalato grandi emozioni e colpi di scena. Sono venuti meno i due protagonisti più attesi, Marc Marquez e Pecco Bagnaia. E così a rubare la scena ci ha pensato Bezzecchi che ha conquistato il successo.

Nei 13 giri della mini gara, per oltre metà gara il pilota dell’Aprilia ha battagliato con Marc Marquez prima che lo spagnolo cadesse alla Misano-1. Uno scivolone che gli è costato probabilmente il secondo posto, forse la vittoria: di certo c’è che lo zero in classifica proprio non ci voleva.

MotoGP, vince Bezzecchi, ottimo risultato per Di Giannantonio e Morbidelli

A secco anche Bagnaia che ha chiuso in 13ma posizione, lontanissimo dai piloti di testa e furente per una Ducati che non sembra all’altezza di poter competere con gli avversari. Con la vittoria di Bezzecchi, sono ora 28 i punti in meno dal connazionale; Bagnaia lontano 71 punti da Alex Marquez.

Tornando alla gara sprint, terzo posto per Fabio Di Giannantonio che con la sua VR46 ha chiuso davanti al compagno di box Franco Morbidelli, quarto. Ottima rimonta per Pedro Acosta, quinto al traguardo, punti anche per Fermin Aldeguer, Luca Marini, Jorge Martin e Raul Fernandez.