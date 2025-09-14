Serie A Women’s Cup, decretate le formazione per la Final Four di Castellammare di Stabia: c’è una sorpresa

Per chi mastica il calcio femminile in Italia, si sa che da qualche anno il dominio della massima serie è appannaggio di Juventus – campionessa d’Italia in carica e vincitrice della Coppa Italia – , Inter, Roma e Fiorentina. La neonata competizione targata Serie A Women è andata quasi come ci si sarebbe aspettati da pronostico.

“Quasi”, perché non è andata esattamente come previsto. Si sono qualificate Inter, Roma e Juventus, e la Fiorentina ha mancato l’appuntamento con la fase finale, e l’ultimo slot è stato riservato a una formazione outsider che potrebbe dire ancora molto.

Lazio outsider tra le big, è lei la vera sorpresa: Juventus in per il rotto della cuffia

L’Inter di Gianpiero Piovani si è qualificata alla Final Four alla seconda giornata della fase a gironi e, pur uscendo sconfitta dall’ultima casalinga contro il Como Women, ha avuto accesso da prima del girone. La Juventus di Massimiliano Canzi e la Roma di Luca Rossettini hanno staccato il pass all’ultima giornata, rispettivamente contro il Napoli e il Sassuolo.

La vera sorpresa è la Lazio di Gianluca Grassadonia: lo scorso campionato delle biancocelesti è terminato nella Poule Salvezza, tra tutte le formazioni a rischio retrocessione, ma era lampante che le laziali avessero le carte in regola per aspirare a qualcosa di più. La vittoria in casa della Juventus rappresenta un segnale di crescita importante, le biancocelesti sono vive e pronte a tutto, anche a sovvertire il pensiero di “Cenerentola della Final Four”.

La Juventus si è guadagnata un posto per il rotto della cuffia, ma la goleada al Napoli che l’ha premiata come migliore seconda per la differenza reti servirà da monito anche alle altre squadre: le campionesse d’Italia hanno commesso un passo falso, ma sono pronte a reinventarsi fin da subito.

Martedì ci sarà il sorteggio delle semifinali a partire dalle ore 14 e le quattro finaliste si affronteranno a Castellammare di Stabia per le due semifinali tra i prossimi 23 e 24 settembre, e in mezzo ci saranno l’Europa Cup per l’Inter e il tentativo di arrivare ai gironi di Women’s Champions League della Roma.