Liga, il Siviglia ci mette una pezza nel recupero: l’Elche rimonta e si accontenta del pareggio allo scadere

Mai prendere sottogamba un’avversaria, soprattutto se quest’ultima squadra è vista come “inferiore” sulla carta, perché nel calcio tutto è possibile. Al Sánchez-Pizjuán di Siviglia i padroni di casa faticano contro l’Elche, che riesce ad acciuffare il pareggio e a rimontare, ma cede proprio in chiusura.

La apre il Siviglia, la melodia la porta avanti l’Elche e arriva al crescendo con la rimonta, ma a chiudere lo spettacolo è ancora il Siviglia. Il 2 a 2 finale sta stretto al Siviglia, ma premia un Elche coraggioso e bravo a sfiorare la vittoria in trasferta.

Il Siviglia la apre e la chiude, l’Elche ci mette lo zampino: 2 a 2 al cardiopalma a Siviglia

Match pirotecnico a Siviglia, deciso soltanto alla fine. I padroni di casa aprono le danze con Romero al 28′ nel gol che sblocca la partita e che permette al Siviglia di chiudere la prima frazione in vantaggio. Le squadre vanno negli spogliatoi del tutto ignare di che cosa le aspetterà nella seconda frazione.

Il secondo tempo si apre con il pareggio dell’Elche al 53′, a segno con André Silva. Il gol è una grande iniezione di fiducia per gli ospiti, e il raddoppio è nell’aria. Il Siviglia apporta molti cambi nell’undici in campo, ma a trovare la rete è ancora una volta l’Elche: al 70′ Mir raddoppia per gli ospiti, gelando lo stadio.

Il Siviglia è in affanno, prova a mettere le radici nell’area di rigore avversaria e, tentativo dopo tentativo, agguanta il pareggio: all’85’ Fernández mette una pezza per i padroni di casa, con il fiato sospeso per i minuti successivi a causa della revisione al VAR. Il gol è convalidato, è 2 a 2 e tante emozioni al Sánchez-Pizjuán.