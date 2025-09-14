Niente da fare anche per Jacobs ai Mondiali di atletica a Tokyo: niente finale per l’azzurro, il tempo lo condanna.

Dopo Gianmarco Tamberi, neppure Marcell Jacobs è riuscito a conquistare la finale ai Mondiali di atletica che si stanno disputando a Tokyo. Seconda giornata quindi amara per l’Italia.

Mondiali di atletica, anche Jacobs eliminato: niente finale per l’azzurro

Tamberi è finito fuori dalle qualificazioni della gara di salto in alto e ha mancato la finale a Tokyo. Dopo di lui, però, anche Marcell Jacobs non è riuscito ad approdare in finale per i 100 metri. Sia per lui sia per Dosso – sponda femminile – è sfumato i sogno mondiale.

Al termine della semifinale, l’azzurro dopo aver chiuso sesto con il tempo di 10.16 ha dichiarato: “Mi ero fatto una promessa dopo l’anno scorso, che se avessi avuto un’altra stagione difficile non so quanto avrei potuto continuare. Devo prendermi un po’ di tempo per capire se vale la pena continuare a soffrire così“.

“Non mi sento più – ha aggiunto – il Marcell di una volta, la testa dice che non riesce a continuare a reggere tutte queste delusioni. Staffetta? Forse meglio far fare un po’ di esperienza ai giovani, magari c’è chi corre più di me”.