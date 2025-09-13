La programmazione completa di sabato 13 settembre. Giornata ricca di sport in tv tra calcio, Mondiali di Atletica e molto altro

Il programma e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, sabato 13 settembre 2025. Tutto pronto per una giornata ricca di sport con l’inizio dei Mondiali di atletica con l’Italia in gara sin da subito con Antonella Palmisano- marcia- Leonardo Fabbri- getto del peso- e Nadia Battocletti- 10.000 metri, ma anche la qualificazione di Larissa Iapichino nel salto in lungo.

Ma non solo, oggi andranno in scena anche le qualifiche e la Sprint Race della MotoGp; continua la Vuelta di Spagna con la penultima tappa e poi in programma Serie B, Serie C e Serie A con il Derby d’Italia e molto altro.

IL PALINSESTO DELLO SPORT IN TV

00.30 ATLETICA – Mondiali, sessione pomeridiana (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

06.00 RUGBY (The Rugby Championship) – Australia-Argentina (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

08.40 MOTO3 – GP San Marino, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.00 GOLF (DP World Tour) – BMW PGA Championship, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 13.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 13.00)

09.05 RUGBY (The Rugby Championship) – Nuova Zelanda-Sudafrica (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.25 MOTO2 – GP San Marino, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.10 MOTOGP – GP San Marino, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.50 MOTOGP – GP San Marino, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

11.00 MOUNTAIN BIKE (Mondiali) – Cross country under 23 uomini (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+)

11.05 ATLETICA – Mondiali, sessione serale (diretta tv su Rai 2 fino alle ore 13.00 e dalle ore 13.00; diretta tv su RaiSportHD dalle ore 13.00 alle ore 13.30; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

11.45 CICLISMO – Memorial Pantani (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 15.30; diretta streaming su Rai Play dalle ore 15.30)

12.30 VELA – SailGP a St. Tropez, seconda giornata (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, canale YouTube di SailGP)

CALCIO FEMMINILE 12.30 (Women’s Cup Serie A) – Juventus-Napoli (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

12.40 PATTINAGGIO ARTISTICO – Lombardia Trophy, rhythm dance (diretta streaming su Rai Play Sport 2)

12.45 MOTO3 – GP San Marino, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

POMERIGGIO SPORT IN TV

13.00 CALCIO (Zweite Bundesliga tedesca) – Shalke 04-Holstein Kiel (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

PADEL 13.00 – Paris Major, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.10 CICLISMO – Vuelta di Spagna, ventesima tappa: Robledo de Chavela-Bolo del Mundo (diretta streaming integrale su Discovery+; diretta streaming su Eurosport 1 e DAZN dalle ore 15.30)

13.30 CALCIO (Premier League inglese) – Arsenal-Nottingham (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.40 MOTO2 – GP San Marino, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Getafe-Oviedo (diretta streaming su DAZN)

MOUNTAIN BIKE 14.00 (Mondiali) – Cross country elite donne (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

Alle ore 15.00:

MOTOGP – GP San Marino, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

CALCIO (Serie A) – Cagliari Parma (diretta streaming su DAZN)

CALCIO (Serie B):

Juve Stabia-Reggiana (diretta streaming su DAZN)

Modena-Bari (diretta streaming su DAZN)

Padova-Frosinone (diretta streaming su DAZN)

Pescara-Venezia (diretta streaming su DAZN)

CALCIO (Serie C):

Dolomiti Bellunesi-Alcione Milano (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

Lumezzane-Triestina (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

Pro Vercelli-Virtus Verona (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

Renate-Brescia (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

Guidonia-Ravenna (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

Pianese-Sambenedettese (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

RALLY – Rally Del Cile, sei prove speciali (diretta tv su Sky Sport Arena dalle ore 20.00 alle ore 20.55; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 20.00 alle ore 20.55; diretta streaming integrale su DAZN)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Heidenheim-Borussia Dortmund (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese):

Newcastle-Wolverhampton (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 259; diretta streaming su Sky Go, NOW)

Everton-Aston Villa (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

Bournemouth-Brighton (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

Crystal Palace-Sunderland (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

Fulham-Leeds (diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Real Sociedad-Real Madrid (diretta streaming su DAZN)

17.15 CALCIO (Serie B) – Catanzaro-Carrarese (diretta streaming su DAZN)

17.30 CALCIO (Serie C):

Campobasso-Pineto (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

Forlì-Gubbio (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

Pontedera-Rimini (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

Picerno-Casarano (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

Siracusa-Benevento (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 CALCIO (Serie A) – Juventus-Inter (diretta streaming su DAZN)

TENNIS 18.00– WTA 250 San Paolo, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, SuperTenniX)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Bayern Monaco-Amburgo (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

(Premier League inglese) 18.30 CALCIO – West Ham-Tottenham (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Athletic Bilbao-Alaves (diretta streaming su DAZN)

19.00 CALCIO (Liga portoghese) – Porto-Nacional (diretta streaming su DAZN)

19.30 CALCIO (Serie B) – Sampdoria-Cesena (diretta streaming su DAZN)

SERA

20.45 CALCIO (Serie A) – Fiorentina-Napoli (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

21.00 CALCIO (Premier League inglese) – Brentford-Chelsea (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

(Liga spagnola) 21.00 CALCIO – Atletico Madrid-Villareal (diretta streaming su DAZN)

21.30 CALCIO (Liga portoghese) – Familiçao-Sporting Lisbona (diretta streaming su DAZN)