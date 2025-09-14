Sarà una domenica ricca di eventi sportivi: dalla giornata di Serie A ai Mondiali di Atletica, fino alle gare del Motomondiale a Misano.

Ancora una volta, sarà una domenica piena di sport per tutti gli appassionati. Dal calcio, con i vari top campionati, ai Mondiali di Atletica leggera di Tokyo. Come una settimana fa, i motori faranno tappa in Italia: non la Formula1 a Monza, ma il Motomondiale a Misano Adriatica.

MATTINO

01.00 ATLETICA – Mondiali, sessione pomeridiana (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

01.00 TENNIS – WTA 500 Guadalajara, semifinali (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

04.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Open Hong Kong (diretta streaming su BWF Tv)

04.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Vietnam Open (diretta streaming su BWF Tv)

04.30 VOLLEY (Mondiali) – Argentina-Finlandia (diretta streaming su VBTV)

05.00 TENNIS (Coppa Davis, secondo turno) – Australia-Belgio (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)

06.15 MOTOCROSS (MX2) – GP Cina, gara-1 (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN, MXGP Tv)

06.45 TIRO A SEGNO (Coppa del Mondo) – Carabina 50 metri 3 posizioni maschile, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

07.15 MOTOCROSS (MXGP) – GP Cina, gara-1 (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN, Sky Go, NOW, MXGP Tv)

07.30 VOLLEY (Mondiali) – Iran-Egitto (diretta streaming su VBTV)

08.00 VOLLEY (Mondiali) – Ucraina-Belgio (diretta streaming su VBTV)

08.30 CANOTTAGGIO – Campionati Italiani di beach sprint (diretta streaming su Rai Play Sport 1)

09.00 GOLF (DP World Tour) – BMW PGA Championship, quarto giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 13.00; diretta streaming su Sky Go, NOW alle ore 13.00)

09.00 TIRO A SEGNO (Coppa del Mondo) – Carabina 10 metri femminile, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

09.10 MOTOCROSS (MX2) – GP Cina, gara-2 (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN, MXGP Tv)

09.40 MOTOGP – GP San Marino, warm-up (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.45 TRIATHLON (World Series) – Gara femminile a Karlovy Vary (diretta streaming su Triathlon Live Tv)

10.10 MOTOCROSS (MXGP) – GP Cina, gara-2 (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, MXGP Tv)

10.30 LOTTA (Mondiali) – Lotta libera maschile (57 kg, 74 kg, 79 kg, 92 kg): tabellone fino alle semifinali; ripescaggi 61 kg, 70 kg, 86 kg, 125 kg (diretta streaming su UWW+)

10.30 MOUNTAIN BIKE (Mondiali) – Cross country under 23 donne (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 11.35; diretta streaming su Rai Play Sport 3, Discovery+)

11.00 SNOOKER – English Open, qualificazioni (diretta streaming su Discovery+)

11.00 MOTO3 – GP San Marino, gara (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

11.30 VOLLEY (Mondiali) – Serbia-Cechia (diretta streaming su VBTV)

11.30 TENNIS (Coppa Davis, secondo turno) – Spagna-Danimarca (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)

11.35 ATLETICA – Mondiali, sessione serale (diretta tv su Rai 2 fino alle ore 13.00 e dalle ore 13.30; diretta tv su RaiSportHD alle ore 13.00 alle ore 13.30; diretta streaming su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

11.55 CICLISMO FEMMINILE – La Choralis Fourmies (non è prevista diretta tv/streaming)

POMERIGGIO

12.00 VOLLEY (Mondiali) – Francia-Corea del Sud (diretta streaming su VBTV)

12.10 PATTINAGGIO ARTISTICO – Lombardia Trophy, free skating coppie (diretta streaming su Rai Play Sport 2)

12.15 MOTO2 – GP San Marino, gara (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

12.30 CICLISMO FEMMINILE – Grand Prix Stuttgart (non è prevista diretta tv/streaming)

12.30 CALCIO (Serie A) – Roma-Torino (diretta streaming su DAZN)

12.30 CALCIO (Serie C) – Juventus Next Gen-Arezzo (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Women’s Cup Serie A) – Fiorentina-Genoa (diretta streaming su Vivo Azzurro Tv)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Women’s Cup Serie A) – Inter-Como (diretta streaming su DAZN)

12.45 CICLISMO – Trofeo Matteotti (sintesi su RaiSportHD alle ore 22.30)

12.55 CICLISMO – GP de Fourmies (diretta streaming su Discovery)

13.00 MOTORSPORT (WEC) – 4 Ore di Silverstone, gara (diretta streaming su Discovery+)

13.00 BOXE – Mondiali, finali: sessione pomeridiana (diretta streaming su Eurovision Sports)

13.30 CALCIO (Jupiler League belga) – Anversa-Gent (diretta streaming su DAZN)

13.30 CICLISMO FEMMINILE – Tour de l’Ardèche, sesta tappa: Beauchastel-Privas (non è prevista diretta tv/streaming)

13.30 MOUNTAIN BIKE (Mondiali) – Cross country elite uomini (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

13.50 PATTINAGGIO ARTISTICO – Lombardia Trophy, free skating maschile (diretta streaming su Rai Play Sport 2)

14.00 MOTOGP – GP San Marino, gara (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Celta Vigo-Girona (diretta streaming su DAZN)

14.00 RUGBY FEMMINILE (Mondiali, quarti di finale) – Francia-Irlanda (diretta streaming su Rugby Pass Tv)

14.00 PADEL – Paris Major, finali maschile/femminile (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.20 RALLY – Rally del Cile, quattro prove speciali (diretta tv su Sky Sport Arena dalle ore 23.00 alle ore 00.30; diretta streaming integrale su DAZN; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 23.00 alle ore 00.30)

14.45 TRIATHLON (World Series) – Gara femminile a Karlovy Vary (diretta streaming su Triathlon Live Tv)

15.00 CALCIO (Serie A) – Atalanta-Lecce (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie A) – Pisa-Udinese (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Virtus Entella-Mantova (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie C) – Inter U23-Lecco (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Trento-Albinoleffe (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Bra-Torres (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Perugia-Ascoli (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Atalanta U23-Altamura (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Cosenza-Catania (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Lilla-Tolosa (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 CALCIO (Premier League inglese) – Burnley-Liverpool (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO FEMMINILE (Women’s Cup Serie A) – Milan-Ternana (diretta streaming su Vivo Azzurro Tv)

15.00 CALCIO FEMMINILE (Women’s Cup Serie A) – Roma-Sassuolo (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 VOLLEY (Mondiali) – Brasile-Cina (diretta streaming su VBTV)

15.00 EQUITAZIONE – Global Champions Tour, salto a ostacoli (diretta streaming su Discovery+)

15.30 VOLLEY (Mondiali) – Italia-Algeria (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, VBTV, DAZN)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – St. Pauli-Augsburg (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premiership scozzese) – Kilmarnock-Celtic Glasgow (diretta streaming su Mola Tv)

16.00 GOLF (PGA Tour) – Procore Championship, quarto giro (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 00.00)

16.00 BASKET (Europei, finale per il bronzo) – Grecia-Finlandia (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.15 CICLISMO – GP de Montreal (diretta streaming integrale su Discovery+; diretta streaming su Eurosport 1, DAZN dalle ore 20.30)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Levante-Betis Siviglia (diretta streaming su DAZN)

16.45 CICLISMO – Vuelta di Spagna, ventunesima tappa: Alalpardo-Madrid (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

17.00 RUGBY FEMMINILE (Mondiali, quarti di finale) – Inghilterra-Scozia (diretta streaming su Rugby Pass Tv)

17.10 PATTINAGGIO ARTISTICO – Lombardia Trophy, free dance (diretta diretta streaming su Rai Play Sport 2)

17.15 CALCIO (Ligue 1 francese) – PSG-Lens (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.15 CALCIO (Ligue 1 francese) – Tre partite: Brest-Parigi, Metz-Angers, Strasburgo-Le Havre (non è prevista diretta tv/streaming)

17.15 CALCIO (Serie B) – Sudtirol-Palermo (diretta streaming su DAZN)

17.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Borussia Moenchengladbach-Werder Brema (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Premier League inglese) – Manchester City-Manchester United (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Pro Patria-Novara (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Vis Pesaro-Livorno (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Trapani-Casertana (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 BEACH SOCCER (Europei, finale per l’oro) – Italia-Spagna (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

18.00 CALCIO (Serie A) – Sassuolo-Lazio (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

18.00 LOTTA (Mondiali) – Lotta libera maschile (61 kg, 70 kg, 86 kg, 125 kg): finali (diretta streaming su UWW+)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Osasuna-Rayo Vallecano (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Jupiler League belga) – Anderlecht-Genk (diretta streaming su DAZN)

SERA

19.00 BOXE – Mondiali, finali: sessione serale (diretta streaming su Eurovision Sports)

19.00 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Nove partite: Baltimore Ravens-Cleveland Browns, Cincinnati Bengals-Jacksonville Jaguars, Dallas Cowboys-New York Giants, Detroit Lions-Chicago Bears, Miami Dolphins-New England Patriots, New Orleans Saints-San Francisco 49ers, New York Jets-Buffalo Bills, Pittsburgh Steelers-Seattle Seahawks, Tennessee Titans-Los Angeles Rams (diretta streaming su DAZN)

19.15 CALCIO (HNL croata) – Dinamo Zagabria-Gorica (diretta streaming su Mola Tv)

19.30 CALCIO (Serie B) – Empoli-Spezia (diretta streaming su DAZN)

20.00 BASKET (Europei, finale per l’oro) – Turchia-Germania (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Uno, Sky Sport Basket; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)

20.00 CALCIO (Saudi Professional League araba) – Al Nassr-Al Kholood (diretta streaming su Mola Tv)

20.00 TENNIS – WTA 250 San Paolo, finale (diretta tv su Sky Sport Tennis, Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)

20.20 BASEBALL (MLB) – Chicago Cubs-Tampa Bay Rays (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO (Serie C) – Ternana-Carpi (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO (Serie C) – Salernitana-Sorrento (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie A) – Milan-Bologna (diretta streaming su DAZN)

20.45 CALCIO (Ligue 1 francese) – Rennes-Lione (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Barcellona-Valencia (diretta streaming su DAZN)

22.05 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Due partite: Indianapolis Colts-Denvers Broncos, Arizona Cardinals-Carolina Panthers (diretta streaming su DAZN)

22.20 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Kansas City Chiefs-Philadelphia Eagles (diretta streaming su DAZN)

22.30 CALCIO (Torneo Clausura argentino) – Rosario-Boca Juniores (diretta streaming su Mola Tv)