Il Marsiglia di De Zerbi ha la strada spianata verso la vittoria: demolito il Lorient in dieci dalla prima frazione

Roberto De Zerbi sorride e si gode il suo Marsiglia. Contro il Lorient la formazione del tecnico italiano sigilla una vittoria fin dai primi minuti di gioco e si porta a casa tre punti e una porta inviolata al fronte di una goleada ai danni degli avversari.

I padroni di casa si sono imposti senza storia sul Lorient, che ha incassato quattro reti senza riuscire a trovare la via del gol, penalizzato dopo un rosso diretto a Yongwa a match da poco cominciato. Al Marsiglia è bastata la prima frazione per mettere altro fieno in cascina e tre punti in classifica, sigillando il 4 a 0 finale in chiusura.

Yongwa condanna il Lorient: Marsiglia a valanga e in superiorità dal 10′ del primo tempo

Yongwa firma la sentenza di sconfitta per il suo Lorient: gli ospiti rimangono in dieci dal 10′ della prima frazione per un cartellino rosso diretto al suo numero 44, che costringe i compagni di squadra a condurre quasi tutto il match in inferiorità. Il Marsiglia ne approfitta e va subito a segno al 13′: dal dischetto va Greenwood, che sblocca il match.

Il Lorient prova a coprirsi sostituendo Cadiou con Kouassi, ma è un buco nell’acqua: il Marsiglia raddoppia con l’ex Inter Pavard al 20′, che viene poi ammonito pochi giri d’orologio più tardi. Gomes mette a segno la terza rete al 33′, e allo stesso Marsiglia non viene concesso un rigore al 41′ al termine di un attento esame al VAR.

Nella seconda metà di gara il Marsiglia si accontenta di controllare il match senza affondare il colpo, concentrandosi su un prolungato possesso palla per mantenere un clean sheet importante. Il Lorient riesce a inquadrare lo specchio della porta avversaria soltanto una volta.

La formazione di De Zerbi cala il poker al 90+3′, che arrotonda ancora il risultato con la rete di Aguerd a coronare una prestazione di alto livello e senza alcun tipo di disattenzione. Ottimi segnali in vista della stagione che verrà.