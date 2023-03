Inchiesta Prisma, ha parlato l’avvocato di Dybala: la Juventus deve dargli 3,7 milioni

È stato ascoltato ieri l’avvocato di Paulo Dybala in merito all’Inchiesta Prisma che vede la Juventus sottto indagine, oltre che per plusvalenze fittizie (per quello ha già ricevuto 15 punti di penalizzazione nel campionato in corso), per manovre illegali sugli stipendi. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ nella sua edizione odierna, il legale dell’ex attaccante bianconero, ora in forza alla Roma, avrebbe affermato che il suo assistito deve ancora ricevere dalla Juventus 3,7 milioni di euro, quantità proveniente dalla seconda manovra stipendi concordata singolarmente coi giocatori durante la stagione 2020/2021. Dall’audizione sarebbe emerso che Dybala avrebbe dovuto avere quei soldi entro gennaio ma, non avendoli ricevuti, ne avrebbe fatto richiesta al club tramite l’avvocato.