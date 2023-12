Lazio: Immobile donerà il risarcimento dell’incidente delle figlie in beneficenza

La famiglia Immobile devolverà a un ente benefico il denaro che verserà l’assicurazione, in seguito all’incidente stradale incorso con il tram lo scorso 16 aprile.

Un dato è certo: comunque vada la super perizia che dovrà stabilire chi, tra Ciro Immobile e l’autista del tram 19 ha causato il sinistro, le figlie del campione della Lazio sono comunque le vittime della vicenda.

Le due bambine, che quel giorno erano a bordo del suv del padre, hanno riportato lesioni costate rispettivamente 30 e 50 giorni di prognosi. Per questo, terminate le visite mediche, verranno risarcite dall’assicurazione. I fatti sono noti e sono accaduti in piazza delle Cinque Giornate, quando il suv guidato dall’attaccante della Lazio si è schiantato contro un mezzo Atac guidato da un dipendente di 56 anni.

“Il 16 aprile Ciro, con a bordo le due figlie piccole, rimaneva coinvolto in un incidente contro un tram dove viaggiavano l’autista e altri passeggeri – scrive sui social l’avvocato di Immobile, Erdis Doraci -. Fortunatamente, a parte le due bambine, nessuno riportava danni che rendevano necessario il ricovero. In considerazione dell’imminente visita medico legale sulle due figlie minori, ho appreso dal mio assistito che insieme alla moglie hanno intenzione di devolvere la somma che riceveranno come risarcimento in beneficenza“.