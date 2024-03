Il video dei calciatori del Napoli contro il razzismo: “Il tempo dell’indifferenza è finito”

“Troppo hanno visto i nostri occhi”. Con questa frase il portiere del Napoli Alex Meret apre il video dei calciatori della squadra partenopea contro il razzismo. “Le nostre orecchie hanno sentito tanto”, dice Traoré, seguito da Lobotka con la frase “le nostre bocche hanno detto troppo poco” e da Cajuste che afferma “il tempo per l’indifferenza è finito”. Poi ancora Olivera e le bocche dei calciatori in priamo piano, in cui si dice “no al razzismo” in varie lingue. Video che finisce con il primo piano della bocca di Osimhen che dice “no al razzismo”.

From Napoli to the world, shout it out loud: no to racism.#KeepRacismOut pic.twitter.com/cppxejCToZ — Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 18, 2024