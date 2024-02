Il Tre: “Sono nato a Roma, ma tifo Inter. Non sento la rivalità col Milan”

Ai microfoni di Dazn interviene Il Tre, cantante in gara a Sanremo 2024 con il brano Fragili, ben piazzato fin qui nelle votazioni. Il rapper è un appassionato di calcio e tifa Inter: “Sono diventato interista per mio papà: lui è interista, ma è nato a Salerno e vive a Roma, io che vivo a Roma tifo Inter. Essere interisti a Roma? Proprio come essere romanisti a Milano, perché non senti la rivalità con la squadra del derby che è il Milan, ma soprattutto con la squadra locale”.