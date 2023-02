Il Times: “La Uefa potrebbe fare causa ad Agnelli per danni”

La Uefa potrebbe far causa per danni ad Andrea Agnelli, ex presidente della Juventus dimissionario. Lo scrive il Times, con firma Martyn Ziegler. Agnelli è stato membro del comitato esecutivo della Uefa e presidente della European Club Association, prima di lasciare le cariche per dedicarsi al lancio del progetto Superlega. Ora Agnelli ha lasciato anche i vertici del club bianconero, dopo le contestazioni della Procura di Torino. A seguito della riapertura del processo plusvalenze, inoltre, la Juventus al momento è nei bassifondi della classifica con una penalizzazione di 15 punti. “Se si ritiene che quello scandalo o quello legato alla Superlega – scrive il Times – abbiano causato danni economici all’Uefa, l’organizzazione potrebbe essere in grado di citare in giudizio Agnelli per violazione dei termini contrattuali” relativi all’accordo da membro del comitato. Dopo le sue dimissioni nell’aprile 2021, ricorda sempre il Times, l’Uefa sancì che non ci sarebbe stata immunità da alcuna azione legale.