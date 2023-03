Il Times: “Conte vuole tornare in Italia, contatto informale con l’Inter”

Antonio Conte pensa al ritorno in Italia. E la possibile eliminazione del Tottenham dalla Champions League potrebbe spazzare via gli ultimi dubbi. Ne è convinto il Times, che riporta di un contatto informale tra Conte e la dirigenza dell’Inter guidata da Marotta. Tra i dubbi di Conte sul futuro in Inghilterra e quelli dell’Inter sulla panchina di Simone Inzaghi, quindi, potrebbe esserci un punto d’incontro. Nessuna decisione è stata presa dalla dirigenza nerazzurra sulla posizione del tecnico piacentino, che ha un contratto fino al 2025. Oggi intanto il Tottenham di Conte tornerà in campo e dovrà rimontare l’1-0 di San Siro inflitto dal Milan. Tra Londra e Milano, però, Conte inizia a farsi trasportare dalla nostalgia.