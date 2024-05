Il nono posto vale la Conference League se… Ecco tutte le combinazioni

Il nono posto in Serie A può valere la qualificazione in Conference League: ecco come, tutte le combinazioni per il sogno di Torino e Napoli che al momento sono al nono e decimo posto e si daranno battaglia all’ultima giornata, con possibilità peraltro di soffiare l’ottava posizione alla Fiorentina e di qualificarsi comunque per la Conference senza dover fare calcoli. E sono proprio i viola a essere invischiati in questo complesso meccanismo spiegato comunque a Sky dal vice segretario dell’Uefa Giorgio Marchetti.

Se la Fiorentina chiuderà il campionato all’ottavo posto (è al momento ottava a +1 sul Torino e +2 sul Napoli con due partite da giocare rispetto alle due rivali che ne devono giocare solo una), e contestualmente vincerà la Conference League nella finale del 29 maggio ad Atene, allora si sbloccherà la nona posizione per la qualificazione alla Conference League. Questo perché l’Italia deve portare otto squadre (grazie alla conquista del posto aggiuntivo col ranking) dal campionato alle coppe europee e si scalerebbe alla nona se per assegnare l’ultimo posto in Conference, visto che l’ottava, la Fiorentina, si sarebbe qualificata in Europa League tramite la stessa conquista della Conference di quest’anno contro l’Olympiacos. Va ricordato, infine, che se la Fiorentina vincerà la Conference arrivando nona o decima, sarebbero comunque nove le italiane nelle coppe il prossimo anno. Occhio però: la Fiorentina può ancora arrivare settima agganciando la Lazio con cui ha gli scontri diretti in parità ma una migliore differenza reti: in quel caso, il nono posto non varrebbe la Conference anche se i viola vinceranno la coppa. Ecco allora le combinazioni.

NONO POSTO IN SERIE A VALE LA CONFERENCE LEAGUE SE…

La Fiorentina vince la Conference League e arriva ottava

NOVE SQUADRE ITALIANE NELLE COPPE EUROPEE SE…