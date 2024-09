Il Napoli sorride a Cagliari: terza vittoria consecutiva. E Lukaku si conferma letale in Sardegna

Il Napoli di Antonio Conte vince ancora. All’Unipol Domus, nell’insidiosa trasferta di Cagliari, la squadra partenopea supera 4-0 i sardi di Davide Nicola e colleziona quella che è la terza vittoria consecutiva. La sconfitta all’esordio contro il Verona è ormai un lontano ricordo e per Conte ci sono risposte incoraggianti su tanti aspetti: il gioco, la lucidità in zona realizzativa, l’impatto dei nuovi acquisti (Lukaku e Buongiorno in gol) e anche l’esordio di alcuni volti nuovi, come Gilmour, Neres e McTominay. L’ultima volta che i partenopei hanno registrato almeno tre successi di fila in campionato sotto la gestione di un singolo allenatore è stata nel febbraio 2023, con Luciano Spalletti (otto in quel caso).

Ottimi numeri anche per Romelu Lukaku che a Cagliari è ormai di casa. L’attaccante belga è andato a segno in tutte le quattro trasferte giocate contro il Cagliari in Serie A, segnando cinque reti. L’ultimo giocatore ad essere riuscito a segnare in ciascuna delle prime quattro presenze esterne contro una singola avversaria nel massimo campionato italiano è stato Zlatan Ibrahimovic contro l’Inter (sei nelle prime sei, tra il 2004 e il 2020).