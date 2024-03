Il Fatto Quotidiano: “Rubato video intimo di una dipendente della Roma. La donna è stata licenziata”

Licenziata dall’AS Roma per “incompatibilità ambientale”. È quanto accaduto ad una giovane impiegata, che da quasi dieci anni lavorava per la società giallorossa, come raccontato da Il Fatto Quotidiano e il Corriere della Sera. C’è però di più. Secondo Il Fatto, la ragazza sarebbe stata vittima vittima di un reato. Un giocatore della Primavera dei giallorossi avrebbe sottratto un video intimo dal suo cellulare, preso in prestito per chiamare il proprio procuratore, e l’avrebbe poi diffuso in alcune chat. I fatti risalirebbero allo scorso autunno. L’impiegata invece sarebbe stata messa alla porta a novembre, ma la donna si è ora rivolta all’avvocato Francesco Bronzini, che ha provato a intavolare una trattativa per il reintegro. Per ora, scrive il quotidiano, senza promesse dal club. Inoltre, il Fatto parla di una riunione a Trigoria nella quale un giocatore della Primavera avrebbe confessato tra le lacrime, davanti a diverse persone, di essere stato lui a sottrarre il filmato.