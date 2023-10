Il Codacons tuona: “Stop agli spot televisivi sulle scommesse durante le partite di calcio”

Il Codacons prende posizione e chiede “l’immediato stop agli spot televisivi sulle scommesse durante le partite di calcio in TV, pubbliche e private, mettendo fine ad un sistema pericolosissimo soprattutto per i più giovani”, si legge nella nota dell’associazione dei consumatori in relazione al ‘caso scommesse’ che sta coinvolgendo alcuni giocatori di spicco del calcio italiano come Fagioli, Zaniolo e Tonali. “Al di là dei profili disciplinari e legali, quello che preme alla nostra associazione è sottolineare che la ludopatia, o malattia da gioco, è una vera e propria patologia in grado distruggere delle vite e delle famiglie, e che non deve mai essere sottovalutata, perché si insinua nella mente delle persone fino a fargli perdere totalmente il controllo – denuncia il presidente del Codacons, avvocato Marco Donzelli -. Da anni ci battiamo per informare giovani e ragazzi circa i rischi delle scommesse online e del gioco d’azzardo, ma costantemente vengono bombardati da spot televisivi sempre in onda durante le partite di calcio, che invogliano i giovani a giocare e spendere soldi”.