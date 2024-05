Il Bologna frena ancora: 4 pareggi nelle ultime 5, ma la Champions è vicina. Torino al nono 0-0 stagionale

Il Bologna frena ancora, ma la Champions è sempre più vicina. Nelle ultime settimane, da aprile in avanti, la squadra di Thiago Motta si è un po’ inceppata, anche se ha dato il meglio nella sfida più importante, quella contro la Roma. Nelle altre quattro partite, però, altrettanti pareggi, anche un po’ inaspettati come lo 0-0 col Frosinone, l’altro 0-0 col Monza, quello di stasera col Torino, l’1-1 con l’Udinese di domenica scorsa. Una squadra imbattibile o quasi, ma che sta un po’ rallentando a pochi metri dal grande obiettivo, che comunque resta a distanza di sicurezza (appena cinque punti nella peggiore delle ipotesi da ottenere nelle ultime tre di campionato).

Se il Bologna frena, il Toro va al passo del gambero: tre pareggi, tutti per 0-0, e due sconfitte nelle ultime cinque, non segnando da quattro partite, cosa che peraltro era persino già capitata in questa stagione. Juric, però, si gode numeri invidiabili a livello difensivo. Quello di stasera contro i felsinei è il nono 0-0 stagionale ed è record in Europa. Non solo: per la 30esima partita su 35 in stagione il Toro non concede un gol nel primo tempo, per la 18esima in 35 invece mantiene la porta inviolata per tutta la partita. Sono inoltre 13 i clean sheet su 18 partite casalinghe, anche questo è un record in Europa. E i granata non hanno subito gol in otto delle ultime nove partite interne, otto come i gol in assoluto concessi in casa alle squadre che ha ospitato.