I tifosi del Bologna a Campi Bisenzio: portati viveri e attrezzature per gli alluvionati

Nel giorno del derby dell’Appennino, i tifosi del Bologna hanno deciso di fare tappa a Campi Bisenzio per portare sette furgoni di viveri, attrezzature e altri beni da distribuire agli alluvionati. La raccolta era stata promossa dalla curva rossoblù con il coordinamento dell’associazione ‘I ragazzi di via Angiolina’ di Sant’Agata sul Santerno, nel Ravvenate e del Bologna Club Medicina Rossoblu di Medicina. Gli aiuti sono stati consegnati all’amministrazione comunale di Campi che poi li ha fatti distribuire nei punti di raccolta sul territorio. Un bel gesto prima di una partita classica del nostro calcio, come Fiorentina-Bologna (ore 15:00).