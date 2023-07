Highlights Milan-Real Madrid 2-3: amichevole 2023 (VIDEO)

di Redazione 7

Gli highlights dell’amichevole tra Milan e Real Madrid allo stadio Rose Bowl di Pasadena, in California. La squadra dell’ex Carlo Ancelotti ha battuto in rimonta quella di Pioli 3-2. Dopo le reti rossonere di Tomori (25′) e Romero (magia al 42′), i blancos hanno risposto con una doppietta di Valverde, autore di due gol in due minuti al 57′ e al 59′, e col sigillo finale di Vinicius Jr. all’84’.