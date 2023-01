Highlights e gol Torino-Spezia 0-1: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 31

Il video con gli highlights e i gol di Torino-Spezia 0-1, match valido per la diciottesima giornata di Serie A 2022/2023. Nel primo tempo arriva il calcio di rigore per fallo di mano di Djidji, lo trasforma il solito Nzola. Nella ripresa i granata provano a spingere e attaccare, ma questa volta, a differenza di tante altre occasioni, i liguri non si fanno rimontare. Ecco di seguito le immagini salienti della partita.

