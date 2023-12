Highlights e gol Torino-Empoli 1-0: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Giorgio Billone

Il video con gli highlights e i gol di Torino-Empoli 1-0, match valido per la sedicesima giornata di Serie A 2023/2024. All’Olimpico-Grande Torino i granata la sbloccano nel primo tempo con la zampata di Duvan Zapata, da segnalare anche tre gol annullati, uno per i piemontesi e due per gli azzurri (uno col Var). Nella ripresa tantissime interruzioni e ben poche occasioni e il risultato non cambia. Di seguito ecco le immagini salienti. I diritti video sono in esclusiva della Lega di Serie A e di Dazn: ecco i canali Youtube per rivedere tutto.

