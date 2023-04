Highlights e gol Roma-Udinese 3-0: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

Il video con gli highlights e i gol di Roma-Udinese 3-0, match valido per la trentesima giornata di Serie A 2022/2023. All’Olimpico vittoria agevole per i giallorossi, che la sbloccano con Bove abile a ribadire in rete un rigore sbagliato di Cristante finito sul palo, quindi raddoppia nella ripresa con Pellegrini e la chiude con Abraham. Da segnalare anche un rigore sbagliato da Pereyra, super Rui Patricio. Di seguito ecco le immagini salienti.

