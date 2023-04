Highlights e gol Sassuolo-Juventus 1-0: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 31

Il video con gli highlights e i gol di Sassuolo-Juventus 1-0, match valido per la trentesima giornata di Serie A 2022/2023. Al Mapei Stadium i bianconeri in maglia rosa fanno la partita, i neroverdi passivi ma attenti e nel primo tempo il risultato non si schioda dallo 0-0. Nella ripresa improvvisamente la sblocca Defrel e la squadra di Allegri fatica tantissimo a reagire, arrendendosi a un altro ko. Di seguito ecco le immagini salienti.

LE PAGELLE