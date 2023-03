Highlights e gol Monza-Empoli 2-1: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 91

Il video con gli highlights e i gol di Monza-Empoli 2-1, match valido per la venticinquesima giornata di Serie A 2022/2023. Allo U-Power Stadium vantaggio firmato Ciurria (rete concessa dopo Var per togliere un fuorigioco) nel primo tempo per i brianzoli, nella ripresa il pareggio di Satriano a cui risponde con uno stacco imperioso Izzo per riportare avanti i padroni di casa. Di seguito ecco le immagini salienti.

LE PAGELLE