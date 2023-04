Highlights e gol Lecce-Udinese 1-0: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 16

Il video con gli highlights e i gol di Lecce-Udinese 1-0, match valido per la trentaduesima giornata di Serie A 2022/2023. Al Via del Mare tornano alla vittoria i salentini dopo un’infinità di tempo e si tratta di un importante passo in avanti sul fronte salvezza. Pesante ko per i friulani, che non riescono proprio a trovare continuità in questa fase. Decisivo un rigore trasformato da Strefezza nel secondo tempo, di seguito ecco le immagini salienti della sfida.

LE PAGELLE