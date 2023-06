Highlights e gol Lecce-Bologna 2-3: Serie A 2022/23 (VIDEO)

di Antonio Di Cello 49

Gol e spettacolo in quel di Via Del Mare fra Lecce e Bologna. All’iniziale vantaggio giallorosso firmato da Banda, ha reagito il Bologna con i gol di Arnautovic, Zirkzee e di Ferguson a tempo scaduto. Per il Lecce il passo falso non costa nulla, vista la salvezza raggiunta con una settimana di anticipo dopo la vittoria in quel di Monza settimana scorsa. Il Bologna chiude in crescendo con Thiago Motta in panchina.