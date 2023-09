Highlights e gol Lazio-Monza 1-1: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Giorgio Billone 19

Il video con gli highlights e i gol di Lazio-Monza 1-1, match valido per la quinta giornata di Serie A 2023/2024. All’Olimpico nel primo tempo il vantaggio di Immobile su rigore procurato da Zaccagni, quindi il pareggio firmato Gagliardini che torna a segnare in A dopo quasi due anni. Nella ripresa occasioni da una parte e dall’altra, ma il punteggio non cambia. Di seguito ecco le immagini salienti.

