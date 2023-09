Pagelle Lazio-Monza 1-1, voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle di Lazio-Monza 1-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la quinta giornata di Serie A 2023/2024. All’Olimpico primo tempo frizzante con il gol del vantaggio firmato da Immobile su rigore procurato da Zaccagni e quindi il pareggio a opera di Gagliardini che torna a segnare dopo un lungo digiuno. Nella ripresa il punteggio non cambia, pari interlocutorio per entrambe. Di seguito ecco le pagelle della sfida.

GLI HIGHLIGHTS

LAZIO (4-3-3): Provedel 6.5; Marusic 5.5, Patric 6, Romagnoli 6, Hysaj 5.5 (11’st Pellegrini 6); Guendouzi 5.5 (10’st Vecino 5.5), Cataldi 6 (31’st Rovella sv), Luis Alberto 6; Isaksen 5.5 (10’st Felipe Anderson 5), Immobile 6.5, Zaccagni 5.5 (31’st Pedro sv). In panchina: Sepe, Mandas, Lazzari, Casale, Gila, Kamada, Basic, Castellanos. Allenatore: Sarri 5.5.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio 6; Izzo 6 (24’st D’Ambrosio 5.5), Pablo Mari 6, A.Carboni 6; Ciurria 6 (33’st Birindelli sv), Gagliardini 7, Pessina 6, Kyriakopoulos 6.5; Colpani 6.5 (39’st Akpa Akpro sv), Mota Carvalho 5.5 (24’st Vignato 6); Colombo 6 (39’st Maric sv). In panchina: Lamanna, Sorrentino, Gori, Donati, Machin, F.Carboni, Pedro Pereira, V. Carboni, Bondo, Cittadini. Allenatore: Palladino 6.5.

ARBITRO: Abisso di Palermo 5.

RETI: 13’pt Immobile (rig), 35’pt Gagliardini.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Izzo, Mota Carvalho, Rovella. Angoli: 1-3. Recupero: 1′ pt; 5′ st.