Highlights e gol Frosinone-Fiorentina 1-1: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Giorgio Billone 62

Il video con gli highlights e i gol di Frosinone-Fiorentina 1-1, match valido per la sesta giornata di Serie A 2023/2024. Allo Stirpe viola dominanti nella prima frazione e in gol con Nico Gonzalez e il suo colpo di testa fresco di rinnovo, nella ripresa i ciociari escono alla distanza e arriva il pareggio da parte di Soulé: un punto a testa, tutto sommato giusto per quanto visto. Di seguito ecco le immagini salienti.

LE PAGELLE