Highlights e gol Fiorentina-Frosinone 5-1: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 49

Gli highlights e le azioni salienti di Fiorentina-Frosinone 5-1, match della ventiquattresima giornata di Serie A 2023/2024. Tutto facile per i viola che tornano a vincere in campionato e salgono a quota 37 punti in classifica. Al 16′ Belotti apre le marcature, seguito da Ikone al 19′. Poi gioia anche per Martinez Quarta, Nico Gonzalez e Barak. Inutile per i ciociari la rete su punizione di Mazzitelli. La squadra di Vincenzo Italiano sale a 37 punti in classifica. I diritti video sono in esclusiva della Lega di Serie A e di Dazn: ecco i rispettivi canali Youtube per rivedere tutto.

CANALE YOUTUBE LEGA SERIE A

CANALE YOUTUBE DAZN