Highlights e gol Cremonese-Lecce 0-2: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 85

Il video con gli highlights e i gol di Cremonese-Lecce 0-2, match valido per la ventunesima giornata di Serie A 2022/2023. Allo stadio Zini colpaccio dei salentini che con i gol di Baschirotto e Strefezza firmano un successo fondamentale in chiave salvezza, mentre i lombardi sono ormai in grave difficoltà senza ancora nemmeno una vittoria e all’ultimo posto.. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida.

LE PAGELLE