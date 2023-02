Spezia, con il Napoli senza 9 giocatori: Shomurodov subito titolare

Allarme Spezia in vista della sfida contro il Napoli. Saranno ben nove gli assenti allo stadio Picco nel match contro i partenopei: Zoet, Bastoni, Moutinho, Zurkowski, Ekdal, Kovalenko e Nzola, ai quali si è aggiunto negli ultimi allenamento Sala per un problema muscolare, mentre Gyasi è squalificato. Problemi anche per Holm, che partirà dalla panchina. Il tecnico Luca Gotti, al rientro dall’operazione alle anche di lunedì scorso, ha così convocato anche i primavera Giorgeschi, Candelari e Pedicillo.

Ma qual’è la possibile formazione iniziale? Al posto di Holm potrebbe esserci Amian, mentre al centro della difesa potrebbe essere schierato il neo acquisto Wisniewski al fianco di Caldara e Nikolaou, con Reca sulla fascia opposta. L’alternativa al polacco è Ampadu, che rientrerebbe in difesa, con Esposito che prenderebbe il suo posto a centrocampo. A completare il reparto Bourabia e Agudelo, mentre davanti Daniele Verde è favorito su Maldini per affiancare Shomurodov in attacco.