Highlights e gol Cadice-Real Madrid 0-3: Liga 2023/24 (VIDEO)

di Christian Deiuri 8

Il video con gli highlights di Cadice-Real Madrid 0-3, sfida valida per la quattordicesima giornata della Liga 2023/24. A decidere l’incontro per i blancos è la doppietta di Rodrygo e la rete finale di Bellingham, che fissa il risultato sul 3-0. Le merengues volano al primo posto in attesa del Girona, impegnato domani nel posticipo contro l’Athletic Bilbao.