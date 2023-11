Hellas Verona, Sogliano: “Fiducia a Barone. Ngonge? Calo generale della squadra”

Sean Sogliano, direttore sportivo dell’Hellas Verona, è intervenuto in conferenza stampa parlando del momento difficile della squadra e della posizione dell’allenatore Marco Baroni.

“La fiducia a Baroni passa dal risultato del match contro il Lecce? Sono molto chiaro quando parlo di queste cose: la nostra società in questo momento vuole dare fiducia all’allenatore. Se abbiamo raccolto dei punti in meno rispetto alle aspettative le responsabilità non sono solamente sue, ma anche della società e dei calciatori. Prima di cambiare strada vogliamo cercare di stare uniti e di uscire dalle difficoltà insieme. Non stiamo attraversando un momento molto positivo, ma abbiamo voglia e bisogno di punti“, ha detto il direttore.

A proposito del futuro societario: “Non ho novità su questo aspetto. Se quelle che si sentono sono voci rimarranno tali, se sono invece qualcosa in più arriverà il momento in cui conosceremo la situazione. Tutti vogliamo il bene della squadra e della società, ma in questo momento le mie preoccupazioni sono solo sportive, rivolte alla squadra che ad oggi deve ritrovare autostima e fare un risultato positivo. Salvarsi allo spareggio per noi è stato come vincere un campionato all’ultima giornata per una squadra che lotta in alta classifica“.

In merito al mercato, Sogliano ha ammesso che: “E’ stato difficile per tanti motivi e credo che in queste ultime due finestre siano state fatte delle operazioni per dare sicurezza alla società. Ngonge? Per me è un calciatore di qualità, che tiene al fatto di giocare qui, si capisce da come si allena. Il suo calo penso sia dovuto dal calo generale della squadra, è difficile che da solo un giocatore possa risolvere le partite. Ha iniziato bene la stagione e poi ha avuto una flessione, ma credo che farà ancora bene nel Verona“.