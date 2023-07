Hellas Verona, Baroni: “Dovremo pensare al futuro e creare una forte identità”

In occasione della presentazione ufficiale, Marco Baroni, nuovo tecnico dell’Hellas Verona, ha parlato dell’avventura che lo aspetta: “Bisogna tirare una linea sul passato e pensare esclusivamente al futuro. Lo scorso campionato è stato difficile ma ha lasciato qualcosa a questo gruppo. Portiamo entusiasmo e cultura del lavoro, inoltre proporremo un calcio dinamico e aggressivo che non andrà a snaturare il dna della squadra. Attualmente siamo un cantiere aperto, ma dovremo essere rapidi a creare una forte identità e iniziare subito a lavorare forte. Sarà fondamentale avere entusiasmo, ma anche idee in campo“.

“Torno in una città che conosco e che mi ha fatto crescere sia come uomo che come calciatore – ha proseguito Baroni – Negli occhi del direttore Sogliano ho visto la mia stessa voglia e determinazione che ho io. C’è voluto poco per accordarci vista la stima reciproca“. Infine, il tecnico ha parlato della sua esperienza da vice di Malesani: “Mi ha permesso di imparare molto tatticamente da un maestro. In un lavoro in evoluzione come questo, però, bisogna sempre aggiornarsi“.