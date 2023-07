Lazio, Lotito: “Milinkovic-Savic via? Pagare moneta, vedere cammello. O verrà in ritiro”

“Se non verrà firmato il contratto e fatto il pagamento, andrà in ritiro. Pagare moneta, vedere cammello. Sono scelte di vita, io questa non l’avrei fatta”. Il Messaggero riporta il pensiero e le parole di Claudio Lotito, presidente della Lazio, in merito all’imminente cessione di Sergej Milinkovic-Savic in Arabia Saudita: “Ho provato più volte a convincerlo a restare, ho cercato di trattenerlo sino all’ultimo, ero disponibile a rinnovare il suo contratto a cifre incrementate. Ma voleva cambiare aria”.