Hellas Verona, Baroni: “Buona prestazione, felice per i tifosi”

Marco Baroni è intervistato da DAZN dopo la vittoria del suo Hellas Verona contro l’Empoli. “Sono felice per i miei ragazzi e per i nostri tifosi. Nelle scorse settimane abbiamo lavorato con alcune difficoltà, i calciatori però mi hanno ascoltato, e non era facile contro degli avversari che giocano insieme da diverso tempo. Mancano dei ricambi sugli esterni e in mezzo al campo siamo pochi, ma oggi abbiamo fatto una buona prestazione“.

Il tecnico ha poi proseguito: “Sono contento per Bonazzoli che è appena arrivato e ha voglia di fare bene, anche per Djuric perché ha sempre dato tanto per questa squadra. Terracciano ha molta energia ma a volte esagera, sarebbero serviti ricambi che adesso non ho. Può migliorare, lui così come il resto della squadra”.