Baez-Lehecka oggi in tv: orario, canale e diretta streaming finale Atp Winston-Salem 2023

Sebastian Baez affronterà Jiri Lehecka nella finale dell’Atp 250 di Winston-Salem 2023, torneo di scena sui campi in cemento della città americana. Seconda finale nel giro di poche settimane per l’argentino, che dopo aver vinto a Kitzbuhel si è spinto fino all’atto conclusivo anche in un torneo che si disputa su una superficie a lui non particolarmente congeniale. E’ stato però molto bravo a sconfiggere avversari del calibro di Djere e Coric e garantirsi così il ritorno tra i primi 35 del mondo. In finale partirà però sfavorito contro il ceco Lehecka, che in semifinale non è dovuto neppure scendere in campo in virtù del forfait di Korda. 1-1 i precedenti tra i due, con Baez che ha vinto il più recente, un anno e mezzo fa in Coppa Davis.

Baez e Lehecka scenderanno in campo oggi, sabato 26 agosto, alle ore 23.00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la finale tra Baez e Lehecka garantendo aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.