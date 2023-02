“Giù le mani dalla Juventus”: la frase compare sulle pagine di tre quotidiani nazionali

Questa mattina, senza firma, su tre quotidiani nazionali come Libero, La Verità e Il Giornale è apparsa la frase “Giù le mani dalla Juventus. Firmato “Ottomilioni. L’episodio è da ricondurre ad una forma di protesta da parte di alcuni tifosi bianconeri, che non ritengono corretta la decisione della giustizia sportiva in merito al caso plusvalenze, che ha portato alla penalizzazione di 15 punti in classifica per i ragazzi di Massimiliano Allegri. La persona, o il gruppo di persone, che ha commissionato l’inserzione è rimasto anonimo.