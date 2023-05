Gianfranco Zola: “Lo scudetto del Napoli arriverà con stile e classe”

“Quando arriverà, quello del Napoli sarà uno scudetto estremamente meritato. Il Napoli ha vinto questo campionato con stile e classe, nessuno può metterlo in dubbio”. Queste le parole del vicepresidente della Lega Pro, Gianfranco Zola, nonché ex trequartista tra le altre del Napoli, nel commentare l’imminente vittoria dello scudetto da parte degli azzurri a margine della Rolex Pro-Am di golf che anticipa l’Open d’Italia. E sull’exploit europeo delle italiane: “E’ una stagione molto importante per il calcio italiano che vive di questi momenti. Sono risultati che contribuiscono ad aumentare l’entusiasmo. C’è ancora tanto da fare ma questi riconoscimenti, meritati, fanno ben sperare”.