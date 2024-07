Genoa, Zangrillo: “Società sana con una governance che ha operato bene”

“Credo che il Genoa debba ritornare dove manca da tanto tempo. Per farlo ci vuole il consolidamento del valore economico che consenta di usufruire di una rosa di valore che controlli e di cui tu sei il padrone”. Alberto Zangrillo, presidente del Genoa, ospite della trasmissione “Incontri d’Estate” su Telenord, ha parla della situazione del club a livello economico.“Ci sono innegabili difficoltà nel gruppo madre la cui entità però non conosciamo, ma nessun riflesso per il Genoa perché è una società sana con una governance di rispetto che ha ben operato e speriamo possa ben operare ancora. Da parte mia finché ci sarà stima e condivisione reciproca continuerò a mantenere questo ruolo che è di garanzia per tutti i tifosi e non solo per quelli che riempiono lo stadio”.

“Il Genoa deve essere padrone di sé stesso. Se vende Martinez è perché può permetterselo. Mi basta ricordare la cessione di Dragusin e il fatto che dopo la sua partenza abbiamo subito meno reti. Dobbiamo pensare – ha poi aggiunto – che i giocatori non sono innamorati della maglia visceralmente come noi tifosi. Sono ragazzi pieni di vita ma, faccio un esempio, se Gudmundsson guadagna 1 e trova un club che gliene dà 5 è normale che vada. A memoria ricordo un solo giocatore da noi che era innamorato della maglia ed è Marco Rossi (ex capitano ora club manager)”.