Genoa, ufficiale l’acquisto dell’ex Sampdoria Thorsby

Dalla Sampdoria al Genoa, Morten Thorsby torna nel capoluogo ligure e in Serie A ma con la maglia del Grifone. Dopo aver lasciato i blucerchiati per l’Union Berlino, il calciatore norvegese sarà nuovamente protagonista nel massimo campionato di calcio italiano. “Morten Thorsby è un nuovo giocatore del Genoa. Nato a Oslo il 5/5/1996, il centrocampista norvegese arriva in rossoblù dai tedeschi dell’Union Berlin con la formula del prestito e obbligo di acquisto condizionato. Benvenuto!”, si legge nella nota ufficiale del club.